В Запорожье во время ЛГБТ-акции "ЗапорожьеПрайд — 2020" правоохранители задержали троих мужчин, один из которых имел при себе оружие. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Нацполиции по региону

ЛГБТ против натуралов. Украинская полиция поставила эксперимент над курсантами военного вуза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк пытались бросать в участников петарды и яйца.

За нарушение общественного порядка были задержаны трое мужчин, один из которых достал оружие и направил его в сторону активистов. Нарушители были доставлены в отдел полиции ГУНП в Запорожской области.

Полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет «Флобер», его направят на проведение экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

На двух местных жителей составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье впервые прошел марш за права ЛГБТ. По данным украинских СМИ, в нем приняли участие не менее полутысячи человек.