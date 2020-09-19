Публикация «пленок Деркача» и подобных материалов не будет расследоваться на Украине, так как там сильно влияние американской инфраструктуры, без оглядки на которую ничего не делается. Об этом директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Деркач вскрыл большой нарыв»: соцсети о новых разоблачениях Порошенко и Байдена © Facebook, Андрей Деркач Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По мнению Рудякова, у всех этих публикаций не будет никаких политических или юридических последствий. Он отметил, что это связано с тем, что на Украине продолжает действовать очень мощная американская инфраструктура, контролирующая, в частности, информационное пространство, работу систем государственного управления, системы защиты госбезопасности и антикоррупционную вертикаль.

«В данном случае это (подобные публикации — ред.) все блокируется и замалчивается… Да, у Деркача — действительно сенсационные заявления, но у нас другая ситуация, общественное мнение может реагировать себе в тряпочку — ничего не изменится, на него никто не обращает внимания», — сказал Рудяков.

Украинской власти, по его словам, нужна гарантия, что если они сделают что-то против, например, экс-главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника или Порошенко в свете сведений, полученных от Деркача, то «их за это американцы не выбросят, не введут санкции, не ограбят или что-нибудь еще — такая марионеточная логика».

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