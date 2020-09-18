Обеспечивать правопорядок во время местных выборов 25 октября на Украине будут почти 136 тыс. сотрудников силовых ведомств. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook

Отмечается, что у правоохранителей будет два основных направления работы. В ЦИК рассказали, когда проведут местные выборы в некоторых районах Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основная нагрузка ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских — выявление административных и уголовных правонарушений и доведение их до суда», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД.

Весь личный состав во время выборов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты для безопасности в условиях пандемии.