Отмечается, что у правоохранителей будет два основных направления работы.
«Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основная нагрузка ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских — выявление административных и уголовных правонарушений и доведение их до суда», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД.
Весь личный состав во время выборов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты для безопасности в условиях пандемии.