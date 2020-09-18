Вице-премьер Украины и заместитель главы киевской делегации в Контактной группе Алексей Резников на заседании Верховной Рады заявил о разработке пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса, где будет определено, кто «коллаборант», а кто «заложник», трансляцию вел парламентский телеканал 18 сентября

По словам Резникова, за любым военным конфликтом следует переходный период, чтобы пройти его, нужно создать механизм переходного правосудия. Арахамия рассказал, с кем «слуги народа» будут обсуждать выборы в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Согласно принципам ООН — это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — сказал премьер.

Украинский политик уверен, что на реинтеграцию Донбасса потребуется около 25 лет.

Также на заседании Верховной Рады Резников заверил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений, о чем украинская сторона уже заявляла на заседании Трехсторонней контактной группы.