Германия сейчас затеяла очень интересную игру, пытаясь распределить ответственность за дальнейшую судьбу строящегося газопровода «Северный поток-2» между другими европейскими странами. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Навальный против «Северного потока-2»: кто кого? Ангела Меркель заявила, что окончательное решение по «Северному потоку-2» будет приниматься после объяснений России по ситуации с Алексеем Навальным. Германский лидер при этом подчеркнула, что решение примет не одна Германия, а Евросоюз сообща.

Эксперт пояснил, что Германия пытается принять это решение не самостоятельно, как от нее требуют американцы, отказавшись от сотрудничества с Россией по «Северному потоку-2», или введя дополнительные санкции вплоть до понижения уровня дипломатического общения.

«Передавая это на уровень Евросоюза, Германия затягивает время. Германия выносит этот вопрос на уровень Евросоюза, для того чтобы получить возможность отсрочки решения и вынести само решение за дату выборов в США», — указал Асафов.

В Германии справедливо считают, что после выборов в США повестка поменяется настолько, что американцам хотя бы какое-то время не будет дела ни до «Северного потока-2», ни до Навального, ни до России, указал политолог.

По его мнению, за это время Германия уже успеет принять ряд решений, в результате которых ни одни санкции не смогут остановить запуск газопровода.

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