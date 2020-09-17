Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины объявили о подозрении депутату Верховной Рады Александру Юрченко, который фигурирует в деле о взятке в 200 тысяч долларов. Об этом 17 сентября в Facebook сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

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