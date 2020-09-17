«Генеральным прокурором по результатам изучения материалов уголовного производства составлено и подписано сообщение о подозрении народного депутата Украины — члена комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, он в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа депутатов за голосование за представленные им предложения.