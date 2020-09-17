Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Рады от «Слуги народа» Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в парламенте. Об этом 17 сентября сообщил экс-депутат Рады Сергей Лещенко в Telegram

«Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ», — написал он. Неназванные собеседники издания в НАБУ также это подтвердили.