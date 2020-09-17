«Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ», — написал он.
Неназванные собеседники издания в НАБУ также это подтвердили.
«Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ», — написал он.
Неназванные собеседники издания в НАБУ также это подтвердили.
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