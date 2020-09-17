В частности, Помпео выразил признательность литовской стороне за «лидирующую роль» в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также соблюдения демократических прав народа этой страны.
Заявление было сделано по итогам встречи Помпео с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Помимо Белоруссии политики обсудили НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Литву в числе сателлитов США, которые якобы готовили протесты в Белоруссии десять лет.