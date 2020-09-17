Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Литву за роль страны в ситуации вокруг Белоруссии. Об этом 16 сентября говорится в сообщении Госдепа

«Не для того, чтоб напугать». Эксперт о том, почему Лукашенко грозит лишить Литву транзита © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Заявление было сделано по итогам встречи Помпео с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Помимо Белоруссии политики обсудили НАТО, ситуацию в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Литву в числе сателлитов США, которые якобы готовили протесты в Белоруссии десять лет.