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На Украине заявили, что доверяют результатам анализов биологических проб Навального в лабораториях Германии, Франции и Швеции.

Полученные европейцами данные, пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, могут свидетельствовать о нарушении Российской Федерацией Конвенции о запрещении химического оружия.

«Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств», — говорится в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона также поприветствовала привлечение к расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в 2018 году подтвердила якобы использование «Новичка» в британском Солсбери против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Зеленский заявил, что хочет больше знать об «отравлении» Навального © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что его страна, как и весь мир, ждет подробностей о «покушении».

Известие о том, что оппозиционер госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее Навального по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где якобы у него выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.