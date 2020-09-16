На пост главы Национальной академии наук Украины претендует 78-летний доктор химических наук Владислав Гончарук, который в одном из недавних интервью заявил, что Земле всего 15 тысяч лет. Позже ученый снова поговорил с журналистами, на этот раз про дельфинов, сообщает «Гранит Науки» 16 сентября

По мнению академика, в одной среде такие биологические виды, как человек и дельфин, конкурируют и «не смогут друг друга выдержать», поэтому мы живем на суше, а дельфины — в воде.

Украинский химик, которому «бог открыл истинный возраст Земли», может возглавить НАН

Ученый уже удивлял публику своими высказываниями. Ему принадлежат фразы о том, что Земле 15 тысяч лет, о чем академику «рассказал Бог», и что через 900 лет голубой планете придет конец.

Рассказал Гончарук и о строительстве пирамид. По его версии, их построил Бог во время Великого Потопа в 9-м тысячелетии, когда «в понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело и он выгнал Адама с Евой».

После смерти главы Академии Бориса Патона в Национальной академии наук Украины проходит конкурс на замещение должности президента. В списке претендентов пять кандидатов, в том числе химик Владислав Гончарук.

В понедельник, 14 сентября, другой кандидат на пост президента НАН, а ныне глава Совета Нацбанка 55-летний Богдан Данилишин призвал бойкотировать выборы и призвал ученых страны не допустить «консервации застоя и господства 80-летних старцев».

Данилишин считает, что украинской науке необходимо глубокое реформирование и «омоложение руководящего состава».

По некоторым данным, Борис Патон видел своим преемником 69-летнего вице-президента Академии Анатолия Загороднего.

Среди других кандидатов — Богдан Данилишин, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко (77-летний директор Института биохимии) и 70-летний экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.