Оговорка главы европейской дипломатии Жозепа Борреля говорит о полном нежелании со стороны ЕС попытаться объективно разобраться в происходящих в Белоруссии процессах. Об этом 15 сентября РИА Новости заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента заявил, что ЕС не признает итоги выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко легитимным президентом этой страны.

Правда, сперва Боррель оговорился, назвав Лукашенко «президентом Украины». Потом его поправили, и европейский чиновник извинился.

По словам Макея, по этой оговорке можно судить о «глубине» владения белорусским досье руководителями Евросоюза.

Кроме того, Боррель заявил, что ЕС хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии, а наилучшим выходом из внутриполитического кризиса считает новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

«Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Борреля все-таки была смысловая?» — сказал глава МИД Белоруссии.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.