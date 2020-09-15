Украинская рок-группа «Жадан и собаки», фронтменом которой является писатель Сергей Жадан, презентовала песню «Вова», в которой иронизирует над президентом Украины Владимиром Зеленским. Клип на песню был опубликован в YouTube 15 сентября

В припеве песни звучат слова: «Бывай здорова, моя чернобровая, Вова покупает билет до Ростова, вчера еще была у нас священная корова, а ныне Вова щеголяет до Ростова».

Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Мы решили выпустить эту песню сегодня, когда активно стартует очередная избирательная кампания, когда мы идем навстречу местным выборам, когда снова создаются кумиры, когда снова кричат ​​об измене и победе. Мне кажется, очень важно посмотреть на себя немного сбоку», —сказал Жадан.

Харьковская группа «Жадан и собаки» была создана в 2000 году и ранее называлась «Собаки в космосе». В 2014 году в результате тесного сотрудничества с писателем Сергеем Жаданом сменила название на «Жадан и собаки».