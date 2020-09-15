В припеве песни звучат слова: «Бывай здорова, моя чернобровая, Вова покупает билет до Ростова, вчера еще была у нас священная корова, а ныне Вова щеголяет до Ростова».
Как сам автор рассказал в эфире «Радио НВ», песней группа хотела показать, что украинцы часто слишком полагаются на какого-то человека, делая из него кумира, а затем разочаровываются.
«Мы решили выпустить эту песню сегодня, когда активно стартует очередная избирательная кампания, когда мы идем навстречу местным выборам, когда снова создаются кумиры, когда снова кричат об измене и победе. Мне кажется, очень важно посмотреть на себя немного сбоку», —сказал Жадан.
Харьковская группа «Жадан и собаки» была создана в 2000 году и ранее называлась «Собаки в космосе». В 2014 году в результате тесного сотрудничества с писателем Сергеем Жаданом сменила название на «Жадан и собаки».