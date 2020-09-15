«Иерарх» так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Адриан Кулик считает, что русское православие «извращено и имеет сектантскую природу». Об этом он заявил в эфире «Эмигрантского радио» в понедельник, 14 сентября

Кулик отметил, что украинцы приняли православие от греков и «распространили его на Московию и на другие земли — вплоть до Аляски».

«Когда оно (православие. — Ред.) стало возвращаться из Московии к нам обратно, то оно уже пришло в другой форме. Это такое вот извращенное православие, извращенное христианство», — сказал Кулик.

По его мнению, в Русской церкви существует такой догмат, как «послушание выше поста и молитвы».

«По большому счету — это не христианство. Если послушание у какого-то не совсем чистоплотного или умного человека, для тебя это становится как наказание», — отметил Кулик.

«Греческое православие», утверждает «иерарх» ПЦУ, намного более цивилизованно.

Старые планы раскольников. Неизвестная история ПЦУ © AP, Gino Domenico

«Все-таки мы, по замыслу христианства, должны объединяться вокруг Христа. Поэтому, даже если нам приходится общаться с католиками или другими христианскими течениями, мы всегда должны оставаться христианами в первую очередь. А русское православие — оно такое: "ты православный, а те все уже еретики, отщепенцы. Те гибнут, а мы единственные, мы избранные, мы спасаемся". Технология навязывания оккультных сект — гуру своим адептам внушает, что вы избранные, потому что вы у меня, вас избрал Бог», — заключил он.

Православная церковь Украины образовалась 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли неканонические церковные структуры. В частности, Украинская автокефальная православная церковь. Главой новой церкви избрали митрополита Епифания. Вселенский патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.