В польском обществе нет реваншистских настроений и территориальных притязаний в отношении Западной Белоруссии и Западной Украины. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Польша хочет забрать себе западные земли Белоруссии? - видео

«Единственная цель существования польского государства в понимании значительной части польского политикума — если не уничтожить Россию, то хотя бы максимально ей навредить. Причем абсолютно искренне», — уточнил Хавич.

Политолог также отметил, что такая политика всячески поощряется со стороны Вашингтона, который по сути руководит внешней политикой Польши.

По его мнению, Польша в Белоруссии просто-напросто пытается навредить России так же, как это было во время двух украинских Майданов 2004 и 2014 годов.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.