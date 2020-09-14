Тем не менее, по его словам, внешнее давление на Белоруссию усиливается. Признание Светланы Тихановской избранным президентом со стороны Польши и Литвы эксперт назвал беспрецедентным вмешательством во внутренние дела страны и откровенно враждебными действиями.
«В этой связи сейчас у [Владимира] Путина и [Александра] Лукашенко на повестке дня стоит важнейшая задача — усилить Союз (Союзное государство — ред.), договориться о прорыве в его развитии, идти к созданию единого народно-хозяйственного комплекса и еще более интегрированного оборонного контура. Какие конкретно формы примет усиление: единая валюта, единые энергетические рынки, союзные базы и т.д., мы увидим в скором будущем. Но времени мало, нужно это делать быстрее», — считает политолог.
Однако возможно, что даже такие решения придадут новый импульс протестам, поэтому президенты не будут торопиться с публичными заявлениями и торжественными подписаниями.
«А на этом фоне как раз удобно разобраться с тем прозападным спрутом, который пытался оплести белорусское государство. Никакого возврата назад уже не будет, мирного сосуществования с ним тоже. Мы все увидели, как эти люди предали и воткнули нож в спину», — добавил Алексей Дзермант.
Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут 14 сентября в Сочи за закрытыми дверями.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне встречи двух президентов, обращаясь к российскому лидеру, заявила, что все договоренности с Лукашенко «не будут иметь законной силы».