Белорусская власть справляется с протестами, в них чувствуется надлом, они становятся всё более бессмысленными и дезорганизованными. Об этом на своей странице в Facebook 14 сентября написал белорусский политолог Алексей Дзермант

«Вы решили вести диалог с диктатором»: Тихановская предупредила Путина © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской избранным президентом со стороны Польши и Литвы эксперт назвал беспрецедентным вмешательством во внутренние дела страны и откровенно враждебными действиями.

«В этой связи сейчас у [Владимира] Путина и [Александра] Лукашенко на повестке дня стоит важнейшая задача — усилить Союз (Союзное государство — ред.), договориться о прорыве в его развитии, идти к созданию единого народно-хозяйственного комплекса и еще более интегрированного оборонного контура. Какие конкретно формы примет усиление: единая валюта, единые энергетические рынки, союзные базы и т.д., мы увидим в скором будущем. Но времени мало, нужно это делать быстрее», — считает политолог.

Однако возможно, что даже такие решения придадут новый импульс протестам, поэтому президенты не будут торопиться с публичными заявлениями и торжественными подписаниями.

«А на этом фоне как раз удобно разобраться с тем прозападным спрутом, который пытался оплести белорусское государство. Никакого возврата назад уже не будет, мирного сосуществования с ним тоже. Мы все увидели, как эти люди предали и воткнули нож в спину», — добавил Алексей Дзермант.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут 14 сентября в Сочи за закрытыми дверями.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне встречи двух президентов, обращаясь к российскому лидеру, заявила, что все договоренности с Лукашенко «не будут иметь законной силы».