Около 100 жителей города Чоп Закарпатской области собрались у горсовета, люди недовольны внесением их населенного пункта в «красную зону» из-за коронавируса, что фактически означает остановку всех сфер жизнедеятельности. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» 14 сентября

Город Чоп оказался в «красной зоне» с понедельника, 14 сентября. В соответствии с требованиями закона в населенном пункте закрыли детские сады, школы перевели на дистанционное обучение, общественный транспорт прекратил работу.

«Мы не хотим, чтобы блокировали город. Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город», — сказал один из протестующих.

По словам митингующих, в городе нет инфекционной больницы, зараженные коронавирусом находятся дома на самоизоляции. При этом протестующие уверены, что в их населенном пункте нет столько больных, чтобы набралось на «красную зону».

В нескольких регионах Украины местные власти готовят иски в суд на решение правительства о включении в «красную зону».

На Украине начало действовать новое карантинное зонирование © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В самую опасную, «красную», зону попали город Чоп Закарпатской области, а также населенные пункты Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

«Красная зона» предполагает запрет деятельности развлекательных и спортивных заведений, учреждений культуры, детских лагерей, учебных заведений, прекращает работу общественный транспорт.

На данный момент на Украине более 156 тысяч подтвержденных диагнозов COVID-19, 3200 человек умерло, не справившись с вирусом.