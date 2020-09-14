Город Чоп оказался в «красной зоне» с понедельника, 14 сентября. В соответствии с требованиями закона в населенном пункте закрыли детские сады, школы перевели на дистанционное обучение, общественный транспорт прекратил работу.
«Мы не хотим, чтобы блокировали город. Надо, чтобы дети ходили в школу, чтобы предпринимателей оставили в покое и запустили городской транспорт. Это не военное положение, чтобы оккупировать город», — сказал один из протестующих.
По словам митингующих, в городе нет инфекционной больницы, зараженные коронавирусом находятся дома на самоизоляции. При этом протестующие уверены, что в их населенном пункте нет столько больных, чтобы набралось на «красную зону».
В нескольких регионах Украины местные власти готовят иски в суд на решение правительства о включении в «красную зону».
Новый раздел регионов в соответствии с темпами распространения COVID-19 вступил в силу на Украине с понедельника, 14 сентября.
В самую опасную, «красную», зону попали город Чоп Закарпатской области, а также населенные пункты Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.
«Красная зона» предполагает запрет деятельности развлекательных и спортивных заведений, учреждений культуры, детских лагерей, учебных заведений, прекращает работу общественный транспорт.
На данный момент на Украине более 156 тысяч подтвержденных диагнозов COVID-19, 3200 человек умерло, не справившись с вирусом.