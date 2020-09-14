Больной гриппом не может заразиться COVID-19, эти вирусы - «конкуренты», и побеждает только один. Такую информацию обнародовала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире телеканала Obozrevatel TV 14 сентября

Специалист разъяснила, что в окружающей среде циркулирует огромное множество вирусов, но «побеждает» только один, поэтому пока человек болен гриппом, коронавирус его атаковать не может.

«В одну клетку обычно не попадают оба вируса, потому что, когда человек инфицирован, выделяется защитный белок интерферон, который не пускает другие вирусы», — сказала Мироненко.

На Украине за сутки COVID-19 заразились 2,4 тысячи человек © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Коронавирус и грипп поражают одни и те же органы — легкие и дыхательные пути. И, по словам Мироненко, «радоваться» тому, что у вас грипп, а не коронавирус, не стоит: грипп также может приводить к летальным исходам.

Ранее другой специалист, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан дала прогноз, что на время осенней вспышки острых респираторных заболеваний грипп временно вытеснит COVID-19.