За минувшие сутки Украина зафиксировала в Донбассе два нарушения режима прекращения огня. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны

Как утверждают в ведомстве, были обстреляны украинские позиции возле населенных пунктов Пески и Авдеевка в Донецкой области. Украинская сторона заявляет об использовании гранатометов. Отмечается, что в ответ оружие якобы не применялось, погибших нет.

Донбасс: проблемы с водой и срыв переговоров © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.