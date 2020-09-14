Как утверждают в ведомстве, были обстреляны украинские позиции возле населенных пунктов Пески и Авдеевка в Донецкой области. Украинская сторона заявляет об использовании гранатометов. Отмечается, что в ответ оружие якобы не применялось, погибших нет.
В то же время представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утверждают, что украинские войска также нарушили режим тишины, открыв стрельбу из АГС-17. Обстрелу подвергся район села Желобок.
Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.
Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая могла быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.