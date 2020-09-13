Жители Бреста вышли на улицы в знак солидарности с протестующими в Минске.
По словам очевидцем, милиция несколько раз требовала от участников несанкционированной акции разойтись, а затем пустила в дело водомет.
«После того, как в Бресте на перекресток Машерова и бульвара Космонавтов выехал водомет и автобус с милицией со щитами, люди разбежались по дворам и соседним улицам. Некоторые вернулись на перекресток — и пошли по бульвару Космонавтов», — сообщает издание.
Как сообщалось ранее, колонна манифестантов подошла к коттеджному поселку Дрозды, где находятся дома руководства страны. Между ними и сотрудниками ОМОН, стоящими в оцеплении, произошла перепалка. Очевидцы утверждают, что силовик сделали предупредительный выстрел в воздух. Позднее информацию о применении оружия в МВД Белоруссии опровергли.