Против участников несанкционированного митинга в Бресте 13 сентября милиция применила водомет. Об этом сообщает портал tut.by

Историк Аркадий Гольдин: Белорусская оппозиция и Лукашенко могут воспользоваться опытом Чили © vk.com, Аркадий Гольдин

По словам очевидцем, милиция несколько раз требовала от участников несанкционированной акции разойтись, а затем пустила в дело водомет.

«После того, как в Бресте на перекресток Машерова и бульвара Космонавтов выехал водомет и автобус с милицией со щитами, люди разбежались по дворам и соседним улицам. Некоторые вернулись на перекресток — и пошли по бульвару Космонавтов», — сообщает издание.

Как сообщалось ранее, колонна манифестантов подошла к коттеджному поселку Дрозды, где находятся дома руководства страны. Между ними и сотрудниками ОМОН, стоящими в оцеплении, произошла перепалка. Очевидцы утверждают, что силовик сделали предупредительный выстрел в воздух. Позднее информацию о применении оружия в МВД Белоруссии опровергли.