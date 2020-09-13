Историк Аркадий Гольдин: Белорусская оппозиция и Лукашенко могут воспользоваться опытом Чили
Историк Аркадий Гольдин: Белорусская оппозиция и Лукашенко могут воспользоваться опытом Чили
© vk.com, Аркадий Гольдин
Жители Бреста вышли на улицы в знак солидарности с протестующими в Минске.

По словам очевидцем, милиция несколько раз требовала от участников несанкционированной акции разойтись, а затем пустила в дело водомет.

«После того, как в Бресте на перекресток Машерова и бульвара Космонавтов выехал водомет и автобус с милицией со щитами, люди разбежались по дворам и соседним улицам. Некоторые вернулись на перекресток — и пошли по бульвару Космонавтов», — сообщает издание.

Как сообщалось ранее, колонна манифестантов подошла к коттеджному поселку Дрозды, где находятся дома руководства страны. Между ними и сотрудниками ОМОН, стоящими в оцеплении, произошла перепалка. Очевидцы утверждают, что силовик сделали предупредительный выстрел в воздух. Позднее информацию о применении оружия в МВД Белоруссии опровергли.

 