По данным агентства, представители компании лично встречались с официальными лицами Белоруссии, после чего в страну доставили необходимое оборудование.
В Sandvine эту информацию комментировать не стали, в МВД Белоруссии также не стали отвечать на запрос.
Проблемы с доступом в интернет в республике начались 9 августа, в день голосования на президентских выборах: не работали многие сайты, в том числе государственные, мессенджеры также работали со сбоями.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что интернет в республике отключала не власть — его блокировали из-за границы. По его мнению, на Белоруссию пытаются давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».