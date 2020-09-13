Американская компания Sandvine предоставляла белорусским властям технологии для блокировки сайтов во время президентских выборов в республике. Об этом на днях сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Литовская истерика. Зачем Вильнюс признал Тихановскую президентом Белоруссии © AFP, PETRAS MALUKAS данным агентства, представители компании лично встречались с официальными лицами Белоруссии, после чего в страну доставили необходимое оборудование.

В Sandvine эту информацию комментировать не стали, в МВД Белоруссии также не стали отвечать на запрос.

Проблемы с доступом в интернет в республике начались 9 августа, в день голосования на президентских выборах: не работали многие сайты, в том числе государственные, мессенджеры также работали со сбоями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что интернет в республике отключала не власть — его блокировали из-за границы. По его мнению, на Белоруссию пытаются давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».