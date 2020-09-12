«Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что Мария переведена в СИЗО в (город) Жодино», — сказал Германчук.
Причины перевода неизвестны.
Накануне Колесникова была помещена в СИЗО N1 в Минске.
Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Утром 8 сентября госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, но на границе она порвала свой паспорт. 9 сентября Следственный комитет Белоруссии объявил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.
Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.