Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели в другой следственный изолятор. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, передает «Интерфакс»

«Живой или по частям»: Колесникова рассказала об угрозах со стороны сотрудников КГБ Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Причины перевода неизвестны.

Накануне Колесникова была помещена в СИЗО N1 в Минске.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Утром 8 сентября госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, но на границе она порвала свой паспорт. 9 сентября Следственный комитет Белоруссии объявил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.