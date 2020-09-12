Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
В этом случае, считает эксперт, экономические реформы пройдут для Белоруссии в щадящем режиме, но Белоруссия все равно не сможет существовать в том виде, в каком она существует сейчас.
«Просто потому, что это абсолютно дотационное хозяйство. Если бы она была в состоянии находиться на самоокупаемости, то на это можно было сказать: ну ладно, давайте так. Но поскольку это абсолютно дотационное хозяйство, то рано или поздно станет вопрос, что нужно что-то менять в консерватории. Все равно нужно будет выходить если не на прибыльность, то хотя бы на самоокупаемость. Тем более, что такой потенциал у Белоруссии есть», — указал Ищенко.
Если Лукашенко этого не сделает и будет продолжать прежнюю политику, то Белоруссию разорвут точно так же, как разорвали Украину, добавил политолог.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны и основаны на Конституции республики.