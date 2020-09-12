Если президент Белоруссии Александр Лукашенко развернется в сторону России, то белорусская государственность сохранится еще на какое-то время. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

«Путин точно не принуждал». Ищенко о том, что Россия объяснила Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

В этом случае, считает эксперт, экономические реформы пройдут для Белоруссии в щадящем режиме, но Белоруссия все равно не сможет существовать в том виде, в каком она существует сейчас.

«Просто потому, что это абсолютно дотационное хозяйство. Если бы она была в состоянии находиться на самоокупаемости, то на это можно было сказать: ну ладно, давайте так. Но поскольку это абсолютно дотационное хозяйство, то рано или поздно станет вопрос, что нужно что-то менять в консерватории. Все равно нужно будет выходить если не на прибыльность, то хотя бы на самоокупаемость. Тем более, что такой потенциал у Белоруссии есть», — указал Ищенко.

Если Лукашенко этого не сделает и будет продолжать прежнюю политику, то Белоруссию разорвут точно так же, как разорвали Украину, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны и основаны на Конституции республики.