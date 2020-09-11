С российской стороны в мероприятии участвует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
«Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников "нормандского" формата, которые проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине», — заявили в дипмиссии.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, повестка дня встречи, — «та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами». Именно на этом, по словам Пескова, российская сторона настаивала до мероприятия.
Последняя подобная встреча прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации.