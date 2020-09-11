В Берлине начались переговоры политсоветников глав государств и правительств «нормандского формата» по украинскому урегулированию. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости

Ермак прибыл в Берлин для участия в переговорах «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины Дмитрий Козак.

«Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников "нормандского" формата, которые проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине», — заявили в дипмиссии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, повестка дня встречи, — «та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами». Именно на этом, по словам Пескова, российская сторона настаивала до мероприятия.

Последняя подобная встреча прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации.