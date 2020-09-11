Народный депутат, руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко 10 сентября в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону

Богдан 4 часа разговаривал с Гордоном ради Зеленского - Молчанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения.

На днях Богдан в интервью Гордону заявил, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.

Он также рассказал о большом влиянии на главу государства Владимира Зеленского крупного ресторатора и нардепа из партии «Слуга народа» Николая Тищенко.

Накануне Богдан заявил, что выехал из Украины в Румынию. Свое решение он объяснил тем, что якобы после его интервью возникла реальная угроза для его жизни, в Госпогранслужбе заявили при этом, что экс-глава Офиса президента границу не пересекал. Позже стало известно, что Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.