«Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты — надо, действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году тех событий, которые в Украине происходят, в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать — сотрудничает с Российской Федерацией», — ответил Корниенко на вопрос, действительно ли нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения.
На днях Богдан в интервью Гордону заявил, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.
Он также рассказал о большом влиянии на главу государства Владимира Зеленского крупного ресторатора и нардепа из партии «Слуга народа» Николая Тищенко.
Накануне Богдан заявил, что выехал из Украины в Румынию. Свое решение он объяснил тем, что якобы после его интервью возникла реальная угроза для его жизни, в Госпогранслужбе заявили при этом, что экс-глава Офиса президента границу не пересекал. Позже стало известно, что Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.