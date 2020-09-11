Новый антирекорд по заражениям COVID-19 за сутки зафиксировали в Киеве. Эти данные 11 сентября приводит карта Совета национальной безопасности и обороны

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 404 человека, что является новым антирекордом. Всего с начала пандемии в столице заболели 16 523 человека, скончались — 261, выздоровели — 5148 человек. Активными больными считаются 11 114 пациентов.