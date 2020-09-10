Ранее «Единое национальное движение» выдвинуло кандидатуру Саакашвили на должность премьер-министра Грузии в случае победы на парламентских выборах 31 октября. Он заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года, чтобы «вытащить Грузию из болота».
Саакашвили признался, что изменил свои политические взгляды и многое переоценил за годы скитаний вне Грузии.
«Я уже не тот Миша, которым был… Эти годы [вне Грузии] были достаточными для накопления мудрости… Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями», — заявил бывший президент.
Ранее ряд представителей властей Грузии посчитали заявления Саакашвили очередной ложью. В частности, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.