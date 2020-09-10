Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого выдвинули кандидатом на пост премьера страны, заявил, что если на грядущих парламентских выборах победит его бывшая партия «Единое национальное движение», то он не собирается конфликтовать с РФ. Он сказал об этом в эфире грузинского телевидения 9 сентября

Саакашвили подготовил для Грузии реформаторский план из «девяти шагов к справедливости» © Facebook Rubi Nesi

Саакашвили признался, что изменил свои политические взгляды и многое переоценил за годы скитаний вне Грузии.

«Я уже не тот Миша, которым был… Эти годы [вне Грузии] были достаточными для накопления мудрости… Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями», — заявил бывший президент.

Ранее ряд представителей властей Грузии посчитали заявления Саакашвили очередной ложью. В частности, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.