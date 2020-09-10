Ранее в Вашингтоне Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой.
По мнению Давыдова, такая модель налаживания отношений больше подходит для России и Украины, которые обе признают друг друга, чем для Сербии и Косова, так как Белград не может позволить себе ни признать Приштину, ни отказаться от своего влияния в бывшей окраине.
«Россия и Украина признают друг друга, и, несмотря на самые тяжелые разногласия относительно Крыма и Донбасса, они вполне могут сотрудничать экономически», — подчеркнул эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.