Россия и Украина могли бы подписать соглашение о нормализации экономических отношений по примеру Сербии и Косово, при этом им не понадобился бы посредник. Об этом эксперт-балканист Александр Давыдов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это была благотворительность». Эксперт рассказал, как Россия поддерживала экономику Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По мнению Давыдова, такая модель налаживания отношений больше подходит для России и Украины, которые обе признают друг друга, чем для Сербии и Косова, так как Белград не может позволить себе ни признать Приштину, ни отказаться от своего влияния в бывшей окраине.

«Россия и Украина признают друг друга, и, несмотря на самые тяжелые разногласия относительно Крыма и Донбасса, они вполне могут сотрудничать экономически», — подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.