Сотрудничество Сербии с Китаем вызывает естественное недовольство Евросоюза, и Вучич мог использовать переговоры с США по Косово как рычаг, позволяющий ослабить давление со стороны Брюсселя, считает эксперт-балканист Александр Давыдов

- Александр, что послужило катализатором для начала активных переговоров лидеров Сербии и Косово?

— Возможных катализаторов может быть два. Первый — вторая волна коронавируса. Сербия довольно плотно сотрудничает с Китаем, в том числе по вопросам борьбы с болезнью. При этом еще с марта ЕС заключил соглашения с западнобалканскими странами о взаимодействии по борьбе с коронавирусом, в числе прочего ЕС перечислил 1,3 млрд евро этим странам.

Сотрудничество с Китаем вызывает естественное недовольство ЕС, и Вучич мог использовать переговоры с США по Косово как рычаг, позволяющий ослабить давление со стороны Брюсселя.

Второй возможный катализатор — приближающиеся президентские выборы в США. Трампу важно показать, что США сохраняет свою роль ключевого планетного миротворца. Выступить здесь помощником в деле налаживания отношений между субъектами, к судьбе которых США имеют очень близкое отношение — отличный шаг.

- Как согласуются между собой переговоры лидеров Сербии и Косово в Вашингтоне и Брюсселе? Это элементы одного процесса или США и ЕС соревнуются друг с другом, на чей счёт будет записана эта дипломатическая победа?

— Речь идёт скорее о соревновании, довольно непримиримом: для Европы Западные Балканы — это одно из основных направлений расширения. ЕС имеет субстанциональный интерес в том, чтобы определять жизнь Западных Балкан. Для этого Брюсселю нужно, чтобы основные мирные инициативы в регионе имели его "печать". США же, как говорилось выше, заинтересованы в сохранении своего статуса миротворца и в замедлении роста ЕС.

- Приемлема ли такая модель — налаживание экономических связей без оглядки на политические проблемы — для урегулирования других конфликтов, например, между Киевом и Донбассом?

— Да, причём для России и Украины она подходит больше, чем для Сербии и Косово. Сербия не может себе позволить ни признать Косово, ни отказаться от своего влияния в бывшей окраине. Поэтому Трамп делает важное и выгодное Сербии дело, выступая представителем Косово и не вынуждая сербов говорить напрямую с косовским руководством.

Кстати, летние переговоры между властями стран были сорваны из-за того, что часть косовского руководства была объявлена в розыск: таким образом, договор между Сербией и США — это лишний кирпич в нарратив о нелегитимности Косово, неспособности Косова стать полноценным государством.

Сегодня это может казаться смешным, но некогда сербское государство состояло из нескольких десятков тысяч измождённых солдат — а через пять лет сербская династия правила Югославией. Кому, как не выходцам из Радикальной партии, помнить о внезапности изменений в мировой политике?

Россия и Украина признают друг друга, и, несмотря на самые тяжелые разногласия относительно Крыма и Донбасса, они вполне могут сотрудничать экономически.

- Согласно документу, подписанному по итогам переговоров в Вашингтоне, власти Сербии должны перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, произвести диверсификацию источников снабжения энергоносителями (то есть сократить зависимость от российского газа), использовать в области безопасности новейшие технологии США. Как это повлияет на отношения Белграда и Москвы?

— Скорее всего, повлияет не очень хорошо. Сербия станет более зависимой от США в военном отношении, особенно памятуя судьбу украинского лайнера в Тегеране в начале этого года.

С другой стороны, Вучич не зря ассоциируется у некоторых балканских обозревателей с Тито: это весьма искушённый политик, и переговорами с США он уже добился некоторого успеха в осуществлении сербской национальной стратегии — а вот как будет выполняться договор, это ещё вопрос.