Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хамством заочный арест Украиной 65 российскиx самолетов, совершавших регулярныe рейсы в Крым. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости

Украинский суд вынес решение об аресте российских самолетов, летавших в Крым © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

«Это делается, исключительно чтобы попытаться насолить соседней стране. Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходят все границы наглость и хамство, которые демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется», — сказал Шеремет.

Он добавил, что украинскому народу в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией на «западные подачки».

«Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям», — подытожил депутат.

Накануне пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.