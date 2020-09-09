Профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета им. Шевченко Петр Масляк оскандалился из-за публикации в Facebook о евреях. Об этом 8 сентября на своей странице в соцсети сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

В соцсети ученый опубликовал пост, в котором рассказал, что стал свидетелем того, как группа евреев без масок вошла в метро, не оплатив проезд. Он отметил, что много раз видел, как украинцев в таких же обстоятельствах «тянули в отделение».

«Разговаривал по этому поводу с евреями. Так они украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят: выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты. Может, они правы? Евреи в Израиле никогда бы не выбрали президентом этнического украинца, потому что им не все равно», — написал профессор.

Умань перед выборами: хасиды, карантин и коррупция местных властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo Владимира Зеленского в негласной поддержке хасидов.

«Хасиды, носители коронавируса в Израиле, имея гласную или негласную поддержку президента-еврея, едут в Украину, не обращая внимания на запреты властей "для дураков", и разносят эту заразу по всей стране. Теперь уже не только в Умани. И когда Украина вся вымрет, то нам и винить никого нельзя. Массовый дебилизм очень дорого стоит», — написал он.

Позже Масляк удалил свой пост, однако на него успел обратить внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Ранее сообщалось, что в КНУ разгорелся сексистский скандал: одна из студенток Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко написала руководству вуза жалобу на завкафедры иностранных языков Валентину Дайнеко, обвинив ее в сексистском и дискриминационном отношении к студентам.

В тексте говорится, что преподаватель называла девушек «подстилками для дипломатов», унижала из-за внешности и так далее. Также жалуются, что она оскорбляла тех, кто перешел в институт из других вузов или приехал учиться из небольших городов.