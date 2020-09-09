«Единственно возможным собеседником» от Белоруссии назвали главу МИД республики Владимира Макея, об этом в эфире литовского радио 9 сентября заявил председатель комитета Сейма по европейским делам Гедимнас Киркилас

По словам политика, Евросоюз не может остаться без канала связи с белорусскими властями, однако в силу того, что в Европе не признают белорусские выборы легитимными, а самого Александра Лукашенко президентом, то нужно было выбрать другого человека для переговором.

Гедимнас Киркилас заявил, что Макей «более-менее демократический». Следует отметить, что глава МИД — наиболее прозападный из высокопоставленных белорусских политиков.

США хотят ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой © CC0, Pixabay

В среду, 9 сентября, аналогичное заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

При этом белорусская оппозиция ранее категорически отказывалась от проведения повторных выборов, призывая Лукашенко, набравшего, по данным ЦИК республики, более 80% голосов, просто отказаться от власти.