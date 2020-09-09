Украине следует занимать общую с ЕС позицию в ситуации вокруг Белоруссии. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала «Украина 24» 8 сентября

США хотят ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой © CC0, Pixabay

«Что касается [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, здесь все всем понятно — он тотально не в адеквате, так, по-моему, все считают, с кем бы я ни говорил, и на Западе тоже», — заявил Климкин.

Он считает, что Лукашенко в Москве будет «сдавать Беларусь» и на сегодняшний день он «политически и морально уже нелегитимен». Именно поэтому экс-глава украинского МИД считает необходимым действовать «в унисон» с Западом для того, чтобы эффективно применить рычаги в отношении Минска.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

На днях газета Die Welt сообщила, что Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с белорусским президентом.