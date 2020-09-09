Лукашенко предрек крах России

По словам Лукашенко, протесты координируются через соцсети.
«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь», — заявил он.
Как отметил Лукашенко, он предупредил российского лидера Владимира Путина, что «этому противостоять нельзя».
«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — сказал он.
Ранее сообщалось, Лукашенко заявил, что за организацией протестов стоят американцы, которые «целят в Россию». Он призвал российских коллег не расслабляться.