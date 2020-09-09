Ранее два американских стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress приблизились к границам Крыма над Украиной. Самолеты прилетели с британской базы и не рискнули покидать украинское небо, видимо, опасаясь спровоцировать Россию на военный ответ.
Военный эксперт отметил, что эти оборонные возможности гарантируют уничтожение любого опасного объекта, приближающегося к целям высшей категории важности, и это дополнительно усиливает надежность крымской системы обороны.
Также, по его сведениям, в Крыму и Южном военном округе развернуты новейшие ЗРС С-400, а также дальние ракеты 40Н6, способные сбивать бомбардировщики типа B-52 на расстоянии до 400 км.
«Возьмите циркуль, прочертите и поймите: все время, пока американцы были в небе Украины, они находились под прицелом. И в случае реальной военной провокации финал был бы такой же, как в свое время во Вьетнаме», — подчеркнул Коротченко.
Что касается инцидента с бомбардировщиками, добавил специалист, то возможностей для самостоятельных провокаций у Киева уже нет, поэтому украинский истеблишмент предпочитает действовать чужими руками, открыв воздушное пространство для стратегических бомбардировщиков США и НАТО.