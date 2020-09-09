Ключевые объекты Крыма (Крымский мост, база Черноморского флота, города, крупные предприятия) прикрыты от потенциальных атак вражеской авиации зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2». Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 1»

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Военный эксперт отметил, что эти оборонные возможности гарантируют уничтожение любого опасного объекта, приближающегося к целям высшей категории важности, и это дополнительно усиливает надежность крымской системы обороны.

Также, по его сведениям, в Крыму и Южном военном округе развернуты новейшие ЗРС С-400, а также дальние ракеты 40Н6, способные сбивать бомбардировщики типа B-52 на расстоянии до 400 км.

«Возьмите циркуль, прочертите и поймите: все время, пока американцы были в небе Украины, они находились под прицелом. И в случае реальной военной провокации финал был бы такой же, как в свое время во Вьетнаме», — подчеркнул Коротченко.

Что касается инцидента с бомбардировщиками, добавил специалист, то возможностей для самостоятельных провокаций у Киева уже нет, поэтому украинский истеблишмент предпочитает действовать чужими руками, открыв воздушное пространство для стратегических бомбардировщиков США и НАТО.