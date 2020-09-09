Соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной как не было, так и нет. Об этом политолог Вадим Самодуров сказал в интервью изданию Украина.ру

Сербия-Косово: Европа проигрывает войну за мир на Балканах © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По словам Самодурова, на самом деле Сербия и Косово подписали отдельные соглашения с США, а не друг с другом, и Трамп просто выступил посредником в этом «диалоге».

«Никакого "исторического прорыва" не случилось. Соглашения между Сербией и Косово как не было, так и нет. Президент [Сербии Александр] Вучич приехал в Вашингтон только под гарантии, что никаких совместных бумаг с премьер-министром Косово Авдуллахом Хоти он подписывать не будет… В итоге Вучич просто отказался от переговоров и улетел домой», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ни Белград, ни Приштина ни к какому «соглашению» не готовы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.