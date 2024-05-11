Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе - 11.05.2024 Украина.ру
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Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе
Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе - 11.05.2024 Украина.ру
Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе
В случае краха Киев потеряет огромные промышленные территории. Но сама по себе украинская промышленность большого значения не имеет, потому что она сидит на потоке западной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
2024-05-11T05:14
2024-05-11T05:14
новости
запад
россия
нато
европа
всу
киев
одесса
наступление
войска
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На Западе есть планы перебросить на Украину европейские войска. Но и тут есть непонятная деталь. Запад утверждает, что "наши войска вступят в бой, когда ВС РФ подойдут к Киеву или к Одессе". То есть там не исключают такой сценарий краха украинского фронта, рассказал историк."Они (власти западных стран. - Ред.) к этому готовят общественное мнение. Но тут есть вопрос: они их (военный контингент. - Ред.) будут перебрасывать на ЛБС? Или они хотят ими заменить тыловые части ВСУ на границе с Белоруссией?", - отметил он.В случае краха Киев потеряет огромные промышленные территории. Но сама по себе украинская промышленность большого значения не имеет, потому что Украина сидит на потоке западной помощи, добавил эксперт.На данный момент Украина – наиболее милитаризованное государство в Европе. За ней стоит блок НАТО, который ее будет кормить, добавил он.Запад сам меняет правила игры. Десять лет назад этого еще никто не понимал. Тогда у многих людей в России было ощущение, что мы еще сможем договориться с Западом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
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новости, запад, россия, нато, европа, всу, киев, одесса, наступление, войска, сво, промышленность, территория
Новости, Запад, Россия, НАТО, Европа, ВСУ, Киев, Одесса, наступление, войска, СВО, промышленность, территория

Капитуляция и полный крах ВСУ: эксперт рассказал, что сделает Запад, если ВС РФ выйдут к Киеву и Одессе

05:14 11.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В случае краха Киев потеряет огромные промышленные территории. Но сама по себе украинская промышленность большого значения не имеет, потому что она сидит на потоке западной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов
На Западе есть планы перебросить на Украину европейские войска. Но и тут есть непонятная деталь. Запад утверждает, что "наши войска вступят в бой, когда ВС РФ подойдут к Киеву или к Одессе". То есть там не исключают такой сценарий краха украинского фронта, рассказал историк.
"Они (власти западных стран. - Ред.) к этому готовят общественное мнение. Но тут есть вопрос: они их (военный контингент. - Ред.) будут перебрасывать на ЛБС? Или они хотят ими заменить тыловые части ВСУ на границе с Белоруссией?", - отметил он.
В случае краха Киев потеряет огромные промышленные территории. Но сама по себе украинская промышленность большого значения не имеет, потому что Украина сидит на потоке западной помощи, добавил эксперт.
"Даже если у него остановятся все заводы, то ничего не изменится. Хотя, изменится. У него будет больше людей, которых можно было бы призвать в армию (они сейчас под бронью)", - подчеркнул Поликарпов.
На данный момент Украина – наиболее милитаризованное государство в Европе. За ней стоит блок НАТО, который ее будет кормить, добавил он.
Запад сам меняет правила игры. Десять лет назад этого еще никто не понимал. Тогда у многих людей в России было ощущение, что мы еще сможем договориться с Западом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей читайте на сайте Украина.ру
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