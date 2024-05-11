https://ukraina.ru/20240511/1054977580.html

Почему Обаме скажут "Да": американский политолог назвал цену кресла Байдена

Почему Обаме скажут "Да": американский политолог назвал цену кресла Байдена - 11.05.2024 Украина.ру

Почему Обаме скажут "Да": американский политолог назвал цену кресла Байдена

Экс первая леди Америки Мишель Обама может сменить нынешнего президента США Джо Байдена. Он сам не знает, готов ли к этому. Тут скорее надо говорить о том, насколько вариант с Мишель Обамой приемлет его близкое окружение

2024-05-11T05:00

2024-05-11T05:00

2024-05-11T05:00

сша

джо байден

мишель обама

президентские выборы

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.Политолог добавил, что предвыборная гонка становится все интереснее. По его словам, все чаще к власти в США приходят семейные кланы. В пример он привел Клинтонов и Бушей.Историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов в интервью издаю Украина.ру также высказывался про Мишель Обаму и причины ее появления в медиапространстве.Он считает, что у демократов сейчас проблемы. Они не знают, кого выдвинуть вместо Байдена: вице-президент Камала Харрис оказалась неспособной к управлению страной, а калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сам отказался. Поэтому на горизонте снова замаячила кандидатура Мишель Обамы.Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с ПольшейЕще ноябре 2023 года политолог Александр Каргин заявил, что Мишель Обама — единственный шанс на предстоящих выборах для связанных с Демпартией мультимиллиардеров.Александр Каргин о том, как скандалы Киева влияют на выборы в США и стоит ли России ликвидировать УкраинуВ воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.Полный текст интервью Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война читайте на сайте Украина.ру.

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сша, джо байден, мишель обама, президентские выборы