"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами - 11.05.2024 Украина.ру
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"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами
"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами - 11.05.2024 Украина.ру
"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами
После выхода из Афганистана американских войск, республика практически пропала со страниц мировых новостных лент. И причина тому - писать просто не о чем: резко сократилось количество кровавых событий, с улиц исчезли наркоманы, в городах и на дорогах установлен жесткий порядок, и даже сим-карты больше не продают нелегально
2024-05-11T04:45
2024-05-11T04:45
новости
афганистан
телефон
мобильная связь
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Об этом после визита в республику рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Усилены меры безопасности и в отношении въезжающих в страну иностранцев, отметил Некрасов. На въезде в Афганистан гостей спрашивают, как надолго они прибыли, куда собираются ехать и где останавливаться, а также просят оставить свой контактный телефон и другие данные.Эксперт подытожил, что его группа оценила установленный в стране порядок, резкое снижение количества терактов, практически полное отсутствие криминала, устойчивый курс местной валюты. Однако в республике по прежнему слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, неясны перспективы развития страны.Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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новости, афганистан, телефон, мобильная связь
Новости, Афганистан, телефон, мобильная связь

"Испуг в глазах": ветеран-интернационалист рассказал, что Афганистан сделал с сим-картами

04:45 11.05.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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После выхода из Афганистана американских войск, республика практически пропала со страниц мировых новостных лент. И причина тому - писать просто не о чем: резко сократилось количество кровавых событий, с улиц исчезли наркоманы, в городах и на дорогах установлен жесткий порядок, и даже сим-карты больше не продают нелегально
Об этом после визита в республику рассказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
"Еще несколько месяцев назад карту любой компании мобильной связи можно было купить походя, без всяких препятствий. Теперь такая просьба вызывает даже у давно знакомых торговцев испуг в глазах. Для приобретения искомого нужно лично явиться в соответствующий офис, предъявить паспорт, заполнить подробную заявку и лишь после ее рассмотрения в "компетентных органах" вы станете обладателем нужной карты. С одной стороны, это напрягает, но с другой - усиливает ощущение безопасности", - рассказал ветеран.
Усилены меры безопасности и в отношении въезжающих в страну иностранцев, отметил Некрасов. На въезде в Афганистан гостей спрашивают, как надолго они прибыли, куда собираются ехать и где останавливаться, а также просят оставить свой контактный телефон и другие данные.
Эксперт подытожил, что его группа оценила установленный в стране порядок, резкое снижение количества терактов, практически полное отсутствие криминала, устойчивый курс местной валюты. Однако в республике по прежнему слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, неясны перспективы развития страны.
Виталий Волков интервью
20 декабря 2023, 14:10
США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - ВолковАфганистан является центральной страной Средней Азии с точки зрения угрозы, которая в его северной части сформировалась для остальных республик региона и которой США управляют с помощью сложной системы, выстроенной за годы пребывания в этом государстве
Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.
Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.
Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.
В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.
На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.
По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.
ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
 
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