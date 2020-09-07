Если говорить серьезно и безэмоционально, никакого «исторического прорыва» не случилось. Вучич приехал в Вашингтон только под гарантии, что никаких совместных бумаг с премьер-министром Косово Авдуллахом Хоти он подписывать не будет. Американцы уже пробовали склонить Вучича к этому всеми правдами и неправдами, говорит политолог Вадим Самодуров

4 сентября в Вашингтоне в Овальном зале Белого дома Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Сербия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

- Вадим, как вы считаете, чем вызваны нынешние переговоры между Сербией и Косово под эгидой США?

— Проблема Косова и взаимоотношений Сербии с самопровозглашенным краем как значимый и острый фактор международной политики и дипломатии присутствует уже больше 12 лет. Поэтому никаких особенных поводов для того, чтобы эту проблему пытаться решить, не нужно. Это и так совершенно очевидно.

Другой вопрос, почему все это происходит именно сейчас и почему в Вашингтоне. И здесь за ответом тоже далеко ходить не нужно. В США на носу президентские выборы. В условиях политического кризиса и внутренней нестабильности в стране Трамп решил зарабатывать очки на поле внешней политике. Американцам удалось помирить часть влиятельной арабской элиты с Израилем. Хотя это вообще казалось немыслимым.

Таким образом, Трамп накануне выборов записал себе в актив весомую дипломатическую победу на Ближнем Востоке, которой не может похвастаться ни один американский президент с 1945 года.

И вот новый сюжет — Балканы. Это еще один тупик международного масштаба, который не удается никак развести и разрешить в общей сложности более 20 лет. И тут появляется Трамп — приглашает сербов и косовских албанцев в Вашингтон — и вуаля: очередное «чудо».

Представители Белого дома с полным на то основанием заявляют, что президенту Трампу удалось достичь исторического прорыва. «Еще один день, который считали невозможным!» — так начал Дональд Трамп свою поздравительную речь после «исторического соглашения». Трамп предстает героем. И под финал предвыборной гонки получает еще одно совершенно неоспоримое преимущество.



- Какие будут последствия этого «исторического события»? Что в итоге получат Сербия, Косово, ЕС и США?



— Ну если уж говорить абсолютно серьезно и безэмоционально, никакого «исторического прорыва» не случилось. Соглашения между Сербией и Косово как не было, так и нет. Президент Вучич приехал в Вашингтон только под гарантии, что никаких совместных бумаг с премьер-министром Косово Авдуллахом Хоти он подписывать не будет. Американцы уже пробовали склонить Вучича к этому всеми правдами и неправдами.

В итоге Вучич просто отказался от переговоров и улетел домой в Белград. Сербия и Косово подписали отдельные соглашения с США, а не друг с другом. Американцы и лично президент Трамп выступают посредниками в этом «диалоге» — как его предпочитают называть в Белграде. Ни Белград, ни Приштина ни к какому «соглашению» не готовы, и противники этого находятся по обе стороны от Вашингтона.

- Что же в итоге мы имеем на сегодняшний день по результатам встречи?

— Во-первых, Приштина отменяет односторонние санкции, которые были введены в отношении сербских товаров и снимает ограничения на снабжение сербских общин в Косово. Европа, которая годами «курировала» этот процесс, с этим просто не справилась. И это закончилось сворачиванием многих европейских миссий в крае, а также увольнением и изгнанием из края европейских чиновников и даже ликвидацией международных полицейских сил.

Во-вторых, косовские албанцы отказываются от притязаний на гидроэлектростанцию Газиводе и всю систему электроснабжения края, которая зависит от работы этой электростанции. В 2018 году албанцы пытались захватить электростанцию силой, и это едва не привело к возобновлению полномасштабной войны с Сербией.

В-третьих, Косово как минимум год не будет предпринимать попыток вступить в какие-либо международные организации. Для Сербии это принципиальный вопрос, подобного рода «тихая» интеграция в разного рода международные комитеты и другие организации типа ЮНЕСКО, УЕФА и так далее де-факто легитимизирует частично признанную республику.

В-четвертых, Косово будет подключено к так называемому балканскому мини-Шенгену. Это региональное соглашение о безвизовом перемещении граждан между Сербией, Албанией и Северной Македонией. Это некая компенсация жителям балканских стран того, что они не включены в общеевропейскую систему. В контексте вашингтонской встречи это такая подачка косовским албанцам. Не более того.

Ну и наконец, будет построено новое шоссе Белград — Приштина взамен старой трассы, построенной еще при Тито. Финансировать этот проект будут, скорее всего, США.

Каждый из этих пунктов на самом деле хорош и позитивен. И некоторые из них очень интересны с точки зрения долгосрочной стратегии. Надеюсь, позже мы подробнее сможем остановиться на разборе каждого из них.

Но в целом в краткосрочной перспективе это «соглашение» глобально ничего не меняет ни для одной из сторон.

- Но получается, что в результате этого Сербия все же получает больше преимуществ, чем Косово. Как такое возможно, учитывая то, что США всегда благоволили косоварам?



— Совершенно верно. В сухом остатке Сербия по итогам этих переговоров оказывается в выигрыше. Таковы реалии международной политики. Американцам не впервой жертвовать интересами «союзников» и сателлитов в угоду своим собственным интересам. Сейчас карта легла таким образом, что Трамп посчитал правильным для себя «прогнуть» албанцев ради того, чтобы утвердиться в роли миротворца и политика, способного решать «неразрешимые» международные проблемы. Президент-миротворец: Трамп может войти в историю примирившим Сербию и Косово © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк



- Почему в переговорах не участвует Россия?



— Ну, начнем с того, что нынешние переговоры были целиком и полностью инициативой США. Москва просто не стала ломать Трампу его игру и навязывать себя в качестве еще одной стороны в этих переговорах.

А кроме того, Россия изначально не признает Косово, не имеет никаких отношений с представителями местной власти, и соответственно не владеет какими-либо рычагами влияния на Приштину. Россия не лезет в этот процесс, считая, что решение косовской проблемы — это внутреннее дело Сербии. Так что здесь все логично и оправданно.

- А какова роль Израиля в этой истории? И зачем понадобилось переносить посольство Сербии в Иерусалим?



— На мой взгляд, Израиль вовлекли в темы нынешних переговоров между Сербией и Косово исключительно в продолжение громкой дипломатической победы Трампа по примирению евреев и мусульман и налаживанию отношений Израиля с ОАЭ. Здесь был очевидный повод напомнить об этой недавней победе. А кроме того, логика такая, что Косово — это тоже мусульмане, поэтому участие Израиля — это продолжение процесса нормализации отношений евреев и мусульман.

Что же касается переноса посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим, я бы не придавал этому какое-то особое значение. Речь идет о том, чтобы открыть в Иерусалиме и посольство Сербии, и посольство Косово. Это символический жест. Хотя возможно, что за этим стояло глумливое желание попутно уколоть Турцию, которая решительно этому противилась и противится, ссылаясь на особый исторический и юридический статус Иерусалима.

- Могут ли эти переговоры стать примером для Украины в решении вопроса Донбасса? Если да, то почему?

— Могут. Если Соединенные Штаты захотят заняться этим, а Россия уступит им свое место геополитического игрока, претендующего на исключительную и преимущественную роль в этом регионе. Произойдет ли это? Думаю, вряд ли. По крайней мере, при нынешнем поколении.

- Но в итоге же можно сказать, что Трамп и Вучич ничего плохого не сделали: ни сербам, ни косовским албанцам хуже от новых соглашений точно не станет. Почему же тогда на Александра Вучича обрушился град критики и обвинения в предательстве национальных интересов Сербии?

— Сербы, как и украинцы, очень эмоциональны и существуют все время между двумя полярно противоположными понятиями: «зрада» и «перемога». Обвинение в «предательстве национальных интересов Сербии» — это любимая сербская забава. В публичном поле нельзя и слова сказать о каком-либо диалоге с косовскими албанцами, чтобы тебя не обвинили в предательстве.

Вучича за его попытки разрешить проблему Косова уже заклеймили в Сербии давно. Никакие новые обвинения ничего не добавят к тому, какие ярлыки на него уже навесили. И я думаю, он прекрасно это понимает и осознает. Поэтому не обращает внимания на глупости и информационный шум.

Давайте придерживаться фактов. Вучич на переговорах в Вашингтоне отказался признавать независимость Косово, хотя американцы очень навязывали это сербской стороне. Таким образом, Вучич ни на йоту не отступил от принципиальной позиции Сербии, и не пошел вразрез с мнение большинства Сербов.

При этом все-таки сделан хоть и формальный, но значительный шаг в сторону диалога. А кроме того Сербия по результатам вашингтонских соглашений получает очень серьезные преимущества и поддержку со стороны США в защите своих интересов в конфликте с Косово. Я считаю, что сербы должны за это Вучича как героя встречать.

- В России очень неоднозначно была воспринята как сама поездка Вучича в Вашингтон, так и подписанные соглашения, в частности то, что в ходе переговоров и подписания соглашений сербская делегация подписала в том числе пункт о поддержке сексуальных меньшинств. Как Вы можете это прокомментировать?

— Да, дело дошло даже до дипломатического скандала, потому что сербские чиновники сочли оскорбительным пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посвященный поездке Вучича в Вашингтон.

Считаю, что не нужно драматизировать и не нужно под властью минутных эмоций забывать о действительно значимом и важном. Сербия — единственная страна которая не ввела и не признала санкции против России. Несмотря на давление западных партнеров. И в ходе вашингтонских переговоров Вучич отказался подписать условия об отказе покупать российский газ. Почему-то никто об этом не говорит и не вспоминает.

Что же касается поддержки ЛГБТ, то в Сербии итак проходят «парады гордости», и это никого не шокирует и не смущает. А в тексте соглашений этот пункт, наряду с признанием Хезболлы террористической организацией и переносом посольства в Иерусалим, оставили «до кучи» в качестве подачки меньшинствам и либералам. Нужно же было что-то оставить из всего того вороха невыгодных для Сербии условий и откровенных глупостей, которые были в первоначальной версии документа.

Геи и Хезболла — это точно не те принципиальные моменты, которые могут навредить в косовском вопросе, и уж вряд ли способны нанести урон российско-сербским отношениям.