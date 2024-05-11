https://ukraina.ru/20240511/1054953592.html

"С помощью дымов и маскировки": эксперт объяснил, как ВС РФ смогут изолировать целые районы на поле боя

"С помощью дымов и маскировки": эксперт объяснил, как ВС РФ смогут изолировать целые районы на поле боя - 11.05.2024 Украина.ру

"С помощью дымов и маскировки": эксперт объяснил, как ВС РФ смогут изолировать целые районы на поле боя

Российская артиллерия должна в онлайн-режиме уничтожать украинских операторов БПЛА. С помощью дымов и специальной маскировки ВС РФ могут снизить эффективность вражеских дронов и свести к минимуму эту угрозу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-05-11T04:30

2024-05-11T04:30

2024-05-11T04:30

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ВС РФ необходимо найти решения по выходу из позиционного тупика. Для этого надо улучшить работу РЭБ против украинских FPV-дронов. Также необходимо, чтобы артиллерия в онлайн-режиме уничтожала украинских операторов БПЛА. Их выявляют по сигналу, который они не могут скрыть, рассказал обозреватель.С помощью дымов и специальной маскировки ВС РФ могут снизить эффективность вражеских дронов, уничтожить их операторов и свести этот фактор угрозы к минимуму, добавил он.Если ВС РФ этого добьются, то при помощи определенных сил и средств можно будет изолировать целые районы на поле боя. Чем больше таких районов будет изолировано, тем скорее соединение противника попадет в большой котел, добавил он.Отдельные элементы этой тактики уже отработаны. Осталось лишь это все реализовать в массовом порядке. Когда речь идет об управлении более крупными соединениями, чем рота или батальон, появляются множество дополнительных нюансов, которые нужно учитывать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html

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