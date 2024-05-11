https://ukraina.ru/20240511/1054916290.html

В праздники повысят активность: Храпач рассказал, как вычислить украинских диверсантов

В праздники повысят активность: Храпач рассказал, как вычислить украинских диверсантов - 11.05.2024 Украина.ру

В праздники повысят активность: Храпач рассказал, как вычислить украинских диверсантов

Вероятность того, что украинские диверсанты будут запускать БПЛА прямо с территории России по ее регионам в предстоящие майские праздники крайне велика. Однако паниковать не стоит, а вот быть бдительными - обязательно

2024-05-11T04:14

2024-05-11T04:14

2024-05-11T04:14

новости

сергей храпач

фсб

диверсанты

всу

украина

бпла

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044426081_0:981:2049:2133_1920x0_80_0_0_4be5b21df9c6542e965362c4c053c817.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.По его словам, вражеские дроны прилетают чаще всего "не с той стороны", а запускают с территории РФ засланные диверсанты. Эксперт пояснил, что ранее административные границы между РСФСР и УССР никак не выделялись, да и после распада СССР остались условными. Результат - "шастать туда-сюда с беспилотником не так сложно".Он добавил, что с помощью таких операций киевский режим пытается показывать своему западному спонсору эффективность от ВСУ: "вот мы запустили дрон, он взорвался, условно, на территории новой Москвы".Также ряд экспертов отмечают, что дроны нужны Киеву и Вашингтону, чтобы прощупать работу российского ПВО. Таким же образом противник действует и на фронте.Ранее военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Запад извлек большую выгоду от поставок на Украину своих новейших беспилотных систем. Их тестируют относительно того, как они поведут себя, когда российские средства РЭБ попытаются их подавить."Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра

https://ukraina.ru/20240506/1054911110.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей храпач, фсб, диверсанты, всу, украина, бпла, дроны, беспилотники