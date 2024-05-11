Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг - 11.05.2024 Украина.ру
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Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг - 11.05.2024 Украина.ру
Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
Политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко
2024-05-11T05:28
2024-05-11T05:28
новости
россия
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владимир зеленский
михаил порошенко
мвд
розыск
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"В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников", - сказал Соин.Полный текст интервью Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html
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новости, россия, украина, владимир зеленский, михаил порошенко, мвд, розыск
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Порошенко, МВД, розыск

Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг

05:28 11.05.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко
"В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников", - сказал Соин.
Полный текст интервью Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" читайте на сайте Украина.ру.
4 мая, 18:40
Розыск Зеленского и Порошенко. Итоги 4 мая на УкраинеПрезидента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко МВД России объявило в розыск
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПорошенкоМВДрозыск
 
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