https://ukraina.ru/20240511/1054950299.html

Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг

Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг - 11.05.2024 Украина.ру

Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг

Политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко

2024-05-11T05:28

2024-05-11T05:28

2024-05-11T05:28

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"В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников", - сказал Соин.Полный текст интервью Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, михаил порошенко, мвд, розыск