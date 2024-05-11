https://ukraina.ru/20240511/1054950299.html
Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг - 11.05.2024 Украина.ру
Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
Политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко
2024-05-11T05:28
2024-05-11T05:28
2024-05-11T05:28
новости
россия
украина
владимир зеленский
михаил порошенко
мвд
розыск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054351480_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_56a97bc3fa608e88464153777136d03a.jpg
"В первую очередь, это символический шаг. Есть все основания для возбуждения уголовных дел за развязывание войны, за геноцид собственного народа, русского народа. Невозможно их сиюминутно выкрасть, провезти, арестовать. Но в символическом отношении это показывает, что Россия намерена найти и наказать всех преступников", - сказал Соин.Полный текст интервью Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240504/1054899197.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054351480_104:0:1031:695_1920x0_80_0_0_cf4b918258515faf6c29d5a341fadcfb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир зеленский, михаил порошенко, мвд, розыск
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Порошенко, МВД, розыск
Политический аналитик: объявление в розыск Зеленского и Порошенко - символический шаг
Политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему на днях МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко