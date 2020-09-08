Житель Черновцов на протяжении нескольких месяцев избивал собственную собаку, пока она не скончалась. Об этом 8 сентября сообщает Znaj.ua

Отмечается, что 26-летний мужчина вешал собаку на заборе и бил, как грушу. Так продолжалось несколько месяцев. Скулеж животного слышали соседи. По словам жильцов дома, полиция не реагировала. Когда люди вызвали волонтеров, помощь собаке уже не понадобилась. Под Запорожьем подожгли дом создателей жестоких видео с животными © -gregg- / flickr

«Насколько мы знаем, во всех семьях над ним издевались. Он привык, что его бьют, потом он отлеживается, потом его кормят. Для него это была нормальная привычная жизнь»,- рассказала зоозащитница Анжела Косован.

Результатов вскрытия хватило, чтобы в полиции открыли производство по факту жестокого обращения с животным. Подозреваемый скрылся.