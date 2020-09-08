Ранее Лукашенко заявлял, что, несмотря на высказывания о том, будто бы отношения между Москвой и Минском стали прохладнее, «мы сохраним наше общее Отечество от Бреста до Владивостока».
В Москве понимают, продолжил эксперт, что через несколько месяцев после стабилизации положения Лукашенко вновь отвернется от России, однако замены ему пока нет.
Тем не менее, считает Рар, смена власти в Белоруссии по украинскому сценарию невозможна из-за отсутствия в республике сильной оппозиции, требующей вхождения страны в НАТО и ухода от России в сторону ЕС.
Таким образом, Россия — залог невмешательства Запада в белорусские дела, добавил политолог.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).