Когда ситуация в Белоруссии придет в норму, президент Александр Лукашенко может опять отвернуться от РФ, и из его уст вновь зазвучит прозападная и антироссийская риторика. Но российский лидер Владимир Путин уже давно раскусил поведение своего коллеги. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в эфире радиоканала Baltkom

Немецкий эксперт Рар сказал, что будет, если Лукашенко оторвет Европу от Шелкового пути в Китай © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В Москве понимают, продолжил эксперт, что через несколько месяцев после стабилизации положения Лукашенко вновь отвернется от России, однако замены ему пока нет.

Тем не менее, считает Рар, смена власти в Белоруссии по украинскому сценарию невозможна из-за отсутствия в республике сильной оппозиции, требующей вхождения страны в НАТО и ухода от России в сторону ЕС.

Таким образом, Россия — залог невмешательства Запада в белорусские дела, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).