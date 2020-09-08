В случае, если Белоруссия и Россия действительно объединятся в Союзное государство, следующими, кто присоединится к ним, будут республики Донбасса. Об этом украинский политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире телеканала «Наш» 7 сентября

Скориков: Лукашенко готов интегрироваться в Союзное государство © Скриншот из видео Украина.ру

«Если говорить о ближайшем будущем, то <…> реально у сепаратистов ДНР и ЛНР возникает выбор. Он становится возможным в ближайшие год-полтора в случае, если сейчас решится белорусский вопрос… Если Белоруссия продолжит участвовать в реализации союзного договора, следующий шаг — это приглашение в этот договор непризнанных республик, которые с радостью подпишут подобного рода соглашения», — заявил Ермолаев.

Он подчеркнул, что с этого момента это уже будет «не просто точка невозврата, это будет новая геополитическая архитектура».

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемыми едиными политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.

Сегодня в Белоруссии продолжаются протестные акции, вспыхнувшие после президентских выборов 9 августа, на которых одержал победу Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года.