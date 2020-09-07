Больше 5% голосов, которые необходимы для прохождения в советы, получили бы четыре партии: «Слуга народа» — 30%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17%, «Европейская солидарность» — 16% и «Батькивщина» — 9%.
Отмечается, что итоговая картина на местных выборах может серьезно отличаться от результатов опроса, поскольку в ряде городов и областей большой процент возьмут партии, созданные мэрами и прочими известными в данных регионах людьми.
Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В случайную выборку вошли 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.