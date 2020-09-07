Больше всего голосов на местных выборах получили бы партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь», в случае если бы выборы прошли в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, итоги которого опубликовала 7 сентября на своем сайте Социологическая группа «Рейтинг»

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Отмечается, что итоговая картина на местных выборах может серьезно отличаться от результатов опроса, поскольку в ряде городов и областей большой процент возьмут партии, созданные мэрами и прочими известными в данных регионах людьми.

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В случайную выборку вошли 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.