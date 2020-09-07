Глава ДНР Денис Пушилин распорядился нанести удар по незаконно возведенным сооружениям под Горловкой 7 сентября, однако украинские позиции так и не были уничтожены, потому что на объекте производятся неопознанные работы, заявил замначальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин, пишет Донецкое агентство новостей 7 сентября

Басурин сообщил, что в ходе наблюдения за линией соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена активность на позициях с украинской стороны, и пока в Народной милиции ДНР не уверены, с чем это связано: с демонтажем незаконных сооружений или, напротив, их усилением.

«После доклада Главе Донецкой Народной Республики о происходящем в районе населенного пункта Шумы, им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года. Приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен», — сказал Басурин.

Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября распорядился нанести удар по незаконно возведенным сооружениям в районе населенного пункта Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

По данным Донецкой стороны, украинские военные в период действия перемирия возводили новые инженерные сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец — Донбасс».

Утром, 7 сентября, на странице Facebook 503-го Отдельного батальона морской пехоты Украины появилось видео, где представители Вооруженных сил Украины пожаловались на то, что встали рано, ждали, а их так не обстреляли со стороны ДНР: «И оно снова не пришло на войну… Душилин, ты достал».

Стороны конфликта на Востоке Украины приступили к соблюдению перемирия с 27 июля. Эти меры включают в себя запрет на проведение инженерных работ на линии соприкосновения. Несколько раз за время действия договоренности, обе стороны заявляли о взаимных обстрелах, однако местные жители утверждают, что ситуация в регионе стала значительно спокойнее.