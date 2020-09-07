Глава Крыма Сергей Аксенов призвал население не паниковать из-за введения третьего, наиболее жесткого этапа подачи воды по графику в Симферополе и близлежащих селах, передает РИА Новости 7 сентября

В Крыму нашли способ обойтись без украинской воды © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк 3 в сутки. На третьем этапе, который стартовал 7 сентября, планируется подавать примерно до 70 тысяч м3.

«Никакой паники, это реальная обстановка… Есть четко распланированные действия», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

При этом он отметил, что прошедшие за последние дни дожди не дали существенного притока в водохранилища, питающие город.

В свою очередь гендиректор республиканского ресурсо-снабжающего предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что третий этап предусматривает подачу воды только утром и вечером.

«Прошедшие осадки принципиально задачу не изменили, и генеральная задача всего этого проекта — как можно дольше растянуть имеющуюся воду в водохранилищах. С 7 сентября на основании утвержденных всех планов город и район переводится на третий режим ограничения: с 7 до 9 утра, с 7 до 9 вечера. Режим, когда мы были с 7 до 11 утра, с сегодняшнего дня ушел в историю», — подчеркнул он.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.