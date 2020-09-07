Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений — подача воды в город и районы была снижена со 150 до 110 тысяч м3 в сутки. На третьем этапе, который стартовал 7 сентября, планируется подавать примерно до 70 тысяч м3.
«Никакой паники, это реальная обстановка… Есть четко распланированные действия», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.
При этом он отметил, что прошедшие за последние дни дожди не дали существенного притока в водохранилища, питающие город.
В свою очередь гендиректор республиканского ресурсо-снабжающего предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что третий этап предусматривает подачу воды только утром и вечером.
«Прошедшие осадки принципиально задачу не изменили, и генеральная задача всего этого проекта — как можно дольше растянуть имеющуюся воду в водохранилищах. С 7 сентября на основании утвержденных всех планов город и район переводится на третий режим ограничения: с 7 до 9 утра, с 7 до 9 вечера. Режим, когда мы были с 7 до 11 утра, с сегодняшнего дня ушел в историю», — подчеркнул он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.