Если солдаты НАТО выдвинутся на Белоруссию, Россия превратит в щебень Варшаву, Ригу, Вильнюс и Брюссель, где именно и располагается основной центр принятия решений альянса. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии «ПолитРоссией»

Антон Розенвайн: Вероятность Третьей мировой из-за инспирирования НАТО переворота в Белоруссии высока © kp.ru

«Мне очень жалко и Ригу, и Вильнюс, и старинные здания Варшавы. Все это превратится в дымящиеся груды щебня. Мы будем бить не только по противнику, который на танках прет в Беларусь, но и по центрам принятия решений», — подчеркнул эксперт.

При этом Баранец обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже объявил боевую готовность, расположив войска на границе с Европой.

По его мнению, белорусская армия представляет собой серьезную стратегическую единицу, которая не будет «с хлебом и солью» встречать натовские войска в предместье Гродно.

В то же время специалист считает, что Москва будет действовать в зависимости от ситуации.

Он добавил, что при необходимости для защиты Белоруссии могли бы быть задействованы истребители-бомбардировщики, оперативно-тактические комплексы «Искандер» и другие виды вооружения.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).