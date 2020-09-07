Ранее руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти его страны намерены помогать столкнувшимся с «преследованием своих взглядов и убеждений» белорусским гражданам, а также всячески поддерживать их.
Эксперт подчеркнул, что когда в результате забастовок белорусские предприятия начнут терять свою часть рынка, поляки постараются быстренько ее занять, и, разумеется, уже не будут возмещать убытки тем, кто потерял из-за них работу.
«Чисто демонстративно Польша, действительно, может помочь протестующим, но это будет не всерьез и, во всяком случае, ненадолго», — уверен Вассерман.
Варшава может говорить, что ею движут лучшие порывами, однако факт того, что Польша хочет любой ценой и любым способом вернуть свои былые владения на территории Белоруссии, очевиден для всех, добавил он.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).